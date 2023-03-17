"С результатами проблем не будет". В Кремле разработали "методичку" для выборов Путина

Путин - "хранитель традиционных ценностей"

По данным источника издания, кампания 2024 года будет построена вокруг так называемой "идеологии консерватизма". По замыслу администрации президента РФ, на очередных выборах Путина представят как "хранителя традиционных ценностей".

Кроме того, кремлевские идеологи намерены сделать ставку на риторику о "моральном превосходстве" России над другими странами. Эта парадигма как так-таки совпадает с недавними заявлениями Путина, в которых он обвинял "коллективный Запад" в развязывании войны в Украине и "колониальной политике" по отношению к другим государствам.

Близкий к Кремлю собеседник "Медузы" отметил, что "консервативную изоляционистскую идеологию" для новой президентской кампании "начали прорабатывать" еще до начала войны, в конце 2021 года. Тогда в АП размышляли о том, что тема "антизападного консерватизма" должна постепенно вытеснить продвижение идей "русского мира" в риторике чиновников и пропагандистов.

Избирателям планировалось продавать образ России как "государства в себе", которое якобы хранит традиции и мало взаимодействует с внешним миром. Сейчас эти наработки скорректировали: тема "русского мира", к которому якобы принадлежат многие страны бывшего СССР, должна стать частью концепции "государства в себе".

Результаты выборов

Составители методички заверили, что с результатами президентских выборов проблем не будет - ведь в России якобы "растет запрос" на консерватизм.

При этом Путин должен превзойти свои же результаты 2018 года - тогда он получил 76,69% голосов при явке 67,54% (на выборах 2012-го эти показатели были 63,6% голосов при явке 65,34%).

Аннексия Грузии и "развитие" оккупированной Украины

Также, по информации двух источников "Медузы", близких к Кремлю, обсуждалось "развитие" аннексированных украинских территорий. Кроме того, российские власти не отказались от идеи аннексировать и грузинские территории.