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"З просунутою медициною і величезними проблемами". Фоззі розповів, якою уявляє повоєнну Україну

Олександр "Фоззі" Сидоренко (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Вокаліст гурту ТНМК розповів, якою він бачить Україну після перемоги, а також яке "майбутнє" чекає на Росію.

Про це артист заявив в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Фоззі про повоєнну Україну

"Це буде країна з дуже просунутою медициною, з величезними проблемами з ПТСР і величезною кількістю ампутантів. Це буде країна з дуже поганим демографічним прогнозом, з грандіозними проблемами з розмінуванням і з корупцією при відбудові. Але Україна збереже свою державність, показавши кац*пам, що їхнє місце в труні", - заявив артист.

Він також додав, що Україна ніколи не стане ідеальною, але вона має стати кращою версією себе.

"Імперія росіян помирає, це історичний процес. Будь-яка імперія обростає колоніями, інакше вона помирає. Наприклад, Британська, Французька імперії... Ми бачимо, що вони можуть переродитися, пережити все це в собі. Росія теж переживе, просто хотілося, щоб не вся", - розповів Фоззі.

При цьому він наголосив, що скоріш за все його покоління не побачить розпаду Росії. 

"Коли мені стає страшно, я читаю про Фінляндію. У ній прохолодно і в ній вбили стільки росіян, що росіяни до них більше не полізли. Було б добре, якби у нас був фінський варіант", - додав співак.

Про ідентифікацію себе як українців і російський контент

За словами Фоззі, українцям варто подбати про "горизонт планування", щоб не втратити молодь.

"Якщо підійдемо до школи, вони всі будуть в вишиванках 1 вересня і кричатимуть "Слава Україні!", "Смерть ворогам", "Free AZOV". А якщо 2 вересня послухаємо, що вони говорять і слухають під школою, тоді треба буде тверезіше на це подивитися і розуміти, що оцей внутрішній конфлікт з українізацією себе в дзеркалі ми ще далеко не виграли", - наголосив артист. 

Також за його словами, він радше прихильник лагідної українізації і точно не виступатиме за жорсткі методи, але його дивує, що деякі люди продовжують споживати російський контент.

"Люди воюють з росіянами, але в них в головах якось все це відрізняється. Ніякого дисонансу не виникає", - додав Фоззі.

 

Читайте також про те, що Фоззі розповів про своє волонтерство та аптечки для військових.

Раніше ми писали про те, що Фоззі "розніс" Повалій, Лорак, Єгорову та інших зірок-зрадників.

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