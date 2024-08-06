"З просунутою медициною і величезними проблемами". Фоззі розповів, якою уявляє повоєнну Україну

Вокаліст гурту ТНМК розповів, якою він бачить Україну після перемоги, а також яке "майбутнє" чекає на Росію.
Про це артист заявив в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.
"Це буде країна з дуже просунутою медициною, з величезними проблемами з ПТСР і величезною кількістю ампутантів. Це буде країна з дуже поганим демографічним прогнозом, з грандіозними проблемами з розмінуванням і з корупцією при відбудові. Але Україна збереже свою державність, показавши кац*пам, що їхнє місце в труні", - заявив артист.
Він також додав, що Україна ніколи не стане ідеальною, але вона має стати кращою версією себе.
"Імперія росіян помирає, це історичний процес. Будь-яка імперія обростає колоніями, інакше вона помирає. Наприклад, Британська, Французька імперії... Ми бачимо, що вони можуть переродитися, пережити все це в собі. Росія теж переживе, просто хотілося, щоб не вся", - розповів Фоззі.
При цьому він наголосив, що скоріш за все його покоління не побачить розпаду Росії.
"Коли мені стає страшно, я читаю про Фінляндію. У ній прохолодно і в ній вбили стільки росіян, що росіяни до них більше не полізли. Було б добре, якби у нас був фінський варіант", - додав співак.
За словами Фоззі, українцям варто подбати про "горизонт планування", щоб не втратити молодь.
"Якщо підійдемо до школи, вони всі будуть в вишиванках 1 вересня і кричатимуть "Слава Україні!", "Смерть ворогам", "Free AZOV". А якщо 2 вересня послухаємо, що вони говорять і слухають під школою, тоді треба буде тверезіше на це подивитися і розуміти, що оцей внутрішній конфлікт з українізацією себе в дзеркалі ми ще далеко не виграли", - наголосив артист.
Також за його словами, він радше прихильник лагідної українізації і точно не виступатиме за жорсткі методи, але його дивує, що деякі люди продовжують споживати російський контент.
"Люди воюють з росіянами, але в них в головах якось все це відрізняється. Ніякого дисонансу не виникає", - додав Фоззі.
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