"Наші аптечки більші за натівські стандарти". Фоззі з ТНМК розповів про своє волонтерство

Про це артист заявив в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна . Він розповів, чому роблять акцент на аптечках та за яким принципом їх наповнюють.

Початок волонтерської діяльності

Фоззі розповідає, що на початку повномасштабного військового вторгнення зі сторони РФ, четверо учасників гурту ТНМК долучилися до лав ЗСУ і одразу ж виникла необхідність закривати їхні потреби. Пізніше вони почали допомагати частинам, у яких служили музиканти гурту. Коли отримали велику партію бафів, то надіслали частину з них фонду Сергія Притули.

Аптечками фонд "Згуртовані" зайнявся після того, як гітаристу гурту ТНМК Ярику потрібні були на роту аптечки.

"Відтоді взяли цей напрямок. Медик пояснив, що простіше виробляти так звані аптечки IFAK за одним із стандартів НАТО, у яких набагато менше компонентів", – розповідає Фоззі.

Наповнення військових аптечок

Музикант зазначає, що НАТО формує аптечки з урахуванням того, що кожний підрозділ має свого лікаря. Однак у реальному житті військові можуть знаходитися в одному краї посадки, а медики – в іншому. Часто виникають проблеми з евакуацією і в аптечці має бути все. Тому, вона має бути більшою за натівські стандарти.

"Тому в аптечці має бути все. Вона більша за натівські стандарти. У першій натівській аптечці, яка мені трапилась, було два евакуаційних фаєри, турнікет та ізраїльський бандаж. Тебе поранили, ти підпалив фаєр і за тобою прилетів гелікоптер, тому що дуже дорого тебе хоронити буде потім. Набагато дешевше вислати гелікоптер, щоб тебе вилікувати", – говорить Олександр Сидоренко.

Він зазначає, що на запити щодо необхідності аптечок у Нацгвардії та Міністерстві оборони заявили, що військові ними забезпечені. Однак запити від військових свідчили про інше.

"Ми досі не можемо наздогнати цю чергу, хоча третій рік пішов, як ми цим займаємось. Тепер не один парамедик казав мені, що підсумок, який ми розробили – найкращий, і аптечка найкраща з того, що вони бачили", - каже Фоззі.