"С продвинутой медициной и огромными проблемами". Фоззи рассказал, какой видит Украину после войны

Фоззи о послевоенной Украине

"Это будет страна с очень продвинутой медициной, с огромными проблемами с ПТСР и огромным количеством ампутантов. Это будет страна с очень плохим демографическим прогнозом, с грандиозными проблемами с разминированием и с коррупцией при восстановлении. Но Украина сохранит свою государственность, показав кац*пам, что их место в гробу", - заявил артист.

Он также добавил, что Украина никогда не станет идеальной, но она должна стать лучшей версией себя.

"Империя россиян умирает, это исторический процесс. Любая империя обрастает колониями, иначе она умирает. Например, Британская, Французская империи... Мы видим, что они могут переродиться, пережить все это в себе. Россия тоже переживет, просто хотелось, чтобы не вся", - рассказал Фоззи.

При этом он подчеркнул, что, скорее всего, его поколение не увидит распада России.

"Когда мне становится страшно, я читаю о Финляндии. В ней прохладно и в ней убили столько россиян, что россияне к ним больше не полезли. Было бы хорошо, будь у нас финский вариант", - добавил певец.

Об идентификации себя как украинцев и российском контенте

По словам Фоззи, украинцам следует позаботиться о "горизонте планирования", чтобы не потерять молодежь.

"Если подойдем к школе, все будут в вышиванках 1 сентября и будут кричать "Слава Украине!", "Смерть врагам", "Free AZOV". А если 2 сентября послушаем, что они говорят и слушают под школой, тогда нужно будет более трезво на это посмотреть и понимать, что этот внутренний конфликт с украинизацией себя в зеркале мы еще далеко не выиграли", - подчеркнул артист.

Также по его словам, он больше сторонник "лагідної украинизації" и точно не будет выступать за жесткие методы, но его удивляет, что некоторые люди продолжают потреблять российский контент.

"Люди воюют с россиянами, но у них в умах как-то все это отличается. Никакого диссонанса не возникает", - добавил Фоззи.