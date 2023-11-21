З-під завалів у Селидовому врятовано людину (відео)

"Селидове. Кадри порятунку пораненого чоловіка з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

У МВС України додають, що наразі рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, російські війська з вечора і вночі влаштували чергову атаку по Україні, запустивши п'ять ракет - "Іскандер-К" та чотири С-300 і 10 дронів-камікадзе. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і ракету "Іскандер-К". А чотирма ракетами С-300 РФ вдарила по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області. Спочатку повідомлялося про 6 поранених. Пізніше додалося ще двоє поранених.

Не перший обстріл Селидового

У ніч на 15 листопада російська армія також вдарила ракетами С-300 по Селидовому Донецької області. Під ударом опинився один із житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей. А кількість загиблих – до двох. За даними рятувальників, ударом було зруйновано цілий під'їзд. Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали дві доби. Загалом за підсумками рятувальної операції, яку завершили 16 листопада, чотири особи загинули, троє були поранені.