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Из-под завалов в Селидово спасен человек (видео)

Фото: из-под завалов в Селидово спасен человек 21 ноября (Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталия Гурковская

Во время спасательной операции в Селидово после массированных ракетных ударов РФ по больнице и шахте во вторник, 21 ноября, удалось спасти мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Селидово. Кадры спасения раненого мужчины из-под завалов", - говорится в сообщении.

В МВД Украины добавляют, что спасательные работы продолжаются.

Напомним, российские войска с вечера и ночью устроили очередную атаку по Украине, запустив пять ракет - "Искандер-К", четыре С-300 и 10 дронов-камикадзе. ПВО удалось сбить 9 из 10 "шахедов" и ракету "Искандер-К". А четырьмя ракетами С-300 РФ ударила по шахте и больнице в Селидово Донецкой области. Изначально сообщалось о 6 раненых. Позже добавилось еще двое раненых.

Не первый обстрел Селидово

В ночь на 15 ноября российская армия также ударила ракетами С-300 по Селидово Донецкой области. Под ударом оказался один из жилых домов. Первоначально сообщалось об одной погибшей и двух раненых. Позже число пострадавших возросло до трех людей. А количество погибших - до двух. По данным спасателей, ударом был разрушен целый подъезд. Аварийно-спасательные работы на месте продолжались двое суток. В общей сложности по итогам спасательной операции, которую завершили 16 ноября, четыре человека погибли, трое были ранены.

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Донецкая область