З-під завалів дістали 8-річного хлопчика: у Дніпрі росте кількість жертв

12:54 02.06.2026 Вт
Серед загиблих - двоє дітей, найменша 2023 року народження
aimg Валерія Абабіна
З-під завалів дістали 8-річного хлопчика: у Дніпрі росте кількість жертв Фото: У Дніпрі зросла кількість жертв нічної атаки (@dnipropetrovskaODA)
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпропетровщину зросла до 12, серед них двоє дітей. Постраждалих - 37.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олексія Ганжу.

Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі. Наразі кількість жертв російської атаки зросла до 12.

Раніше з-під завалів вдалося підняти тіло дитини 2023 року народження.

За даними ОВА, в лікарнях залишаються 22 людини, четверо з них - у важкому стані. У постраждалих фіксують осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові й акубаротравми.

Серед поранених - четверо дітей: хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані у стані середньої тяжкості, ще одна 14-річна дівчинка проходить амбулаторне лікування.

Що відомо про наслідки в інших районах області

У самому Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежну частину, гаражі, знищено автівки.

У місті загинули шестеро людей, 33 - поранені. У важкому стані - 22-річний хлопець і 71-річна жінка.

У Кам'янському понівечено адмінбудівлю та багатоквартирні будинки, троє людей дістали поранення - 50-річний чоловік і жінки 49 та 72 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади - пошкоджено багатоквартирні та приватні оселі.

На Синельниківщині росіяни цілили по Васильківській громаді, де зайнялася будівля, що не експлуатується. На Криворіжжі ворог бив по Апостолівській громаді - там виникла пожежа.

Нагадаємо, що в ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет та дронів.

Серед жертв атаки у Дніпрі - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко, який прямував на виклик у момент удару.

Удару також зазнали Київ, Харків та ще низка регіонів - загалом по країні відомо про понад 100 поранених.

