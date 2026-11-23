Росія вдарила дроном по п'ятиповерхівці в Димері, зруйнувавши частину будинку. Як розгорталися події після удару, РБК-Україна розповідало в хронології атаки.

Цього тижня окупанти масовано атакували й саму столицю. 20 листопада внаслідок балістичних ударів по Києву загинули троє працівників "Київводоканалу", пошкоджено три мости через Дніпро.