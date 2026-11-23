Россия ударила дроном по пятиэтажке в Дымере, разрушив часть дома. Как разворачивались события после удара, РБК-Украина рассказывала в хронологии атаки.

На этой неделе оккупанты массированно атаковали и саму столицу. 20 ноября в результате баллистических ударов по Киеву погибли три работника "Киевводоканала", повреждены три моста через Днепр.