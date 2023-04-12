"З міркувань безпеки". У Криму теж передумали проводити парад на 9 травня

Російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня з "міркувань безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова .

"Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" та військовий парад на 9 травня. Це рішення зумовлене міркуваннями безпеки", - написав він.

При цьому Аксьонов заявив, що ветерани нібито не залишаться без уваги. На честь свята їх мають намір відвідати представники органів влади.

Нагадаємо, що в Курській та Білгородській областях Росії вирішили не проводити парад на 9 травня, щоб не "спровокувати противника".

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