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"По соображениям безопасности". В Крыму тоже передумали проводить парад на 9 мая

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Среда 12 апреля 2023 09:23
"По соображениям безопасности". В Крыму тоже передумали проводить парад на 9 мая Иллюстративное фото: в Крыму тоже передумали проводить парад на 9 мая (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты решили не проводить военный парад в Крыму на 9 мая из "соображений безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова.

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", - написал он.

При этом Аксенов заявил, что ветераны якобы не останутся без внимания. В честь праздника их собираются навестить представители органов власти.

Напомним, что в Курской и Белгородской областях России решили не проводить парад на 9 мая, чтобы не "спровоцировать противника".

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