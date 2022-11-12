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З'єднала Ізюм та Куп'янськ. У Харківській області відкрили нову переправу

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Київ, Субота 12 листопада 2022 17:23
З'єднала Ізюм та Куп'янськ. У Харківській області відкрили нову переправу Фото: шляховики відкрили переправу на Харківщині (t.me/UkravtodorNews)
Автор: Константин Широкун

У Харківській області шляховики відкрили переправу на автодорозі Р-79, яка з'єднує Ізюм та Куп'янськ, в обхід зруйнованого мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укравтодору.

"Це важливий маршрут для забезпечення логістики та військових потреб на стратегічному напрямі", - йдеться у повідомленні.

Загалом у Харківській області було зруйновано 25 мостів внаслідок агресії Росії проти України.

Дорожники вже відновили рух на 10 переправах кількома автомобільними дорогами.

"Щодня дорожники повертають життя на деокупованих територіях. Працівники відновлюють дорожнє покриття після наслідків бойових дій, а також ведуть демонтаж штучної та мостової споруди", - додали в держагентстві автодоріг.

Зазначається, що всього до робіт було залучено 173 одиниці спецтехніки та 324 працівники, які працювали на державних дорогах: М-03 Київ – Харків – Довжанський, Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, Н-26 Чугуєв – Мілове, Т-21 -10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка, Т-21-11 Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук, Р-79 Сахновщина - Ізюм - Куп'янськ - КПП "Піски".

Раніше правоохоронці, які були задіяні в обстеженні окупованих територій Херсонської області, показали, як виглядає дорога до Снігурівки (Миколаївська область) через село Давидів Брід Херсонської області.

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