Правоохоронці показали дорогу до Снігурівки з Херсонської області (відео)

Правоохоронці, задіяні в обстеженні де окупованих територій Херсонської області, показали, як виглядає дорога до Снігурівки (Миколаївська область) через село Давидів Брід (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"На відео - поліцейські перебувають в населеному пункті Давидів Брід, де проводиться криміналістична розвідка. Поліцейські проводять огляди, криміналісти Нацполіції вилучають слідову інформацію, яка в подальшому дасть змогу ідентифікувати всіх солдатів РФ та підконтрольних їм учасників незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Також поліцейські вилучають документи, списки, інші речові докази, що були залишені окупантами, які втікали від українських захисників.

"Продовжується ексгумація тіл громадян, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Також на місцях розгорнуто оперативний штаб, який націлений на відпрацювання та аналітику встановлених матеріалів, призначення відповідних судових експертиз, ідентифікації тіл загиблих та повного спектра слідчих та процесуальних дій", - додали в поліції.