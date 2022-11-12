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Соединила Изюм и Купянск. В Харьковской области открыли новую переправу

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Киев, Суббота 12 ноября 2022 17:23
Соединила Изюм и Купянск. В Харьковской области открыли новую переправу Фото: дорожники открыли переправу в Харьковской области (t.me/UkravtodorNews)
Автор: Константин Широкун

В Харьковской области дорожники открыли переправу на автодороге Р-79, которая соединяет Изюм и Купянск, в обход разрушенного моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укравтодора.

"Это важный маршрут для обеспечения логистики и военных потребностей на стратегическом направлении", - говорится в сообщении.

Всего в Харьковской области было разрушено 25 мостов в результате агрессии России против Украины.

Дорожники уже возобновили движение на 10 переправах на нескольких автомобильных дорогах.

"Каждый день дорожники возвращают жизнь на деоккупированных территориях. Работники восстанавливают дорожное покрытие после последствий боевых действий, а также ведут демонтаж искусственного и мостового сооружения", - добавили в госагентстве автодорог.

Отмечается, что всего к работам было привлечено 173 единицы спецтехники и 324 работника, работавших на государственных дорогах: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Н-26 Чугуев – Милово, Т- 21-10 Шевченково - Балаклея - Первомайский - Кегичевка, Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Большой Бурлук, Р-79 Сахновщина - Изюм - Купянск - КПП "Пески".

Ранее правоохранители, задействованные в обследовании оккупированных территорий Херсонской области, показали, как выглядит дорога в Снигиревку (Николаевская область) через село Давыдов Брод Херсонской области.

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