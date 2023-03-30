UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'єднає українську та європейську енергосистеми. "Енергоатом" невдовзі запустить повітряну ЛЕП

Фото: "Енергоатом" невдовзі запустить повітряну ЛЕП (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

"Енергоатом" готує запуск повітряної лінії, яка через Польщу допоможе з'єднатися українській та європейській енергосистемі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Як розповіли в "Енергоатомі", дана ЛЕП працювала ще за СРСР, однак була виведена з експлуатації та з 1991 року.

Працівники вже змонтували частину необхідного обладнання для запуску. Окрім цього спеціалісти проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Лінію можна буде вводити в експлуатацію після того, як "Укренерго" виконає свою частину зобов'язань. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити у квітні.

"У перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки", - сказав президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що найближчим часом відключення світла в Україні не планується, якщо не буде обстрілів та пошкоджень енергооб'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭнергоатомЛиния электропередач