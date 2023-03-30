Соединит украинскую и европейскую энергосистему. "Энергоатом" вскоре запустит воздушную ЛЭП

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Энергоатом ".

Как рассказали в "Энергоатоме", данная ЛЭП работала еще при СССР, однако была выведена из эксплуатации и с 1991 года.

Сотрудники уже смонтировали часть необходимого оборудования для запуска. Кроме этого специалисты проводят работы, предшествующие пусконаладочной. Линию можно будет вводить в эксплуатацию после того, как Укрэнерго выполнит свою часть обязательств. По оценкам специалистов, работы НЭК может закончить в апреле.

"В перспективе эта линия электропередачи даст Украине возможность экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС, что будет иметь положительное влияние на развитие отечественной экономики", - сказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.