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Южный мост в Киеве открыли для всего транспорта

Фото: Южный мост в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С 11 апреля в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется по трем мостам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", - отметил он.

С сегодняшнего дня сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется по трем мостам:

  • Северный
  • Дарницкий
  • Южный

"Также постепенно увеличиваем количество маршрутов общественного транспорта столицы", - добавил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве некоторые частные перевозчики возобновили работу, РБК-Украина публиковало список маршрутов.

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КиевЮжный мост