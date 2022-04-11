Южный мост в Киеве открыли для всего транспорта

С 11 апреля в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется по трем мостам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", - отметил он.

С сегодняшнего дня сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется по трем мостам:

Северный

Дарницкий

Южный

"Также постепенно увеличиваем количество маршрутов общественного транспорта столицы", - добавил Кличко.