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Південний міст у Києві відкрили для всього транспорту

Фото: Південний міст у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

З 11 квітня в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Щоб нормалізувати рух автотранспорту і зменшити пробки в столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту", - зазначив він.

Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

  • Північний
  • Дарницький
  • Південний

"Також поступово збільшуємо кількість маршрутів громадського транспорту столиці", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві деякі приватні перевізники відновили роботу, РБК-Україна публікувало список маршрутів.

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