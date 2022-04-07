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В Киеве некоторые частные перевозчики возобновили работу: маршруты

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Киев, Четверг 07 апреля 2022 09:56
В Киеве некоторые частные перевозчики возобновили работу: маршруты Фото: в Киеве общественный транспорт частично возобновляет работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд частных перевозчиков в Киеве возобновил работу. В столице вновь заработали 11 маршрутов общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

С 7 апреля в Киеве возобновили работу маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

Кроме того, в столице будет увеличиваться количество единиц техники как на названых маршрутах, так и на общегородских маршрутах большой протяженности.

Напомним, метрополитен в столице тоже начал возобновлять работу. В частности, 7 апреля подземка работает в режиме перевозок.

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Киев КГГА
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