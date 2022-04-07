В Киеве некоторые частные перевозчики возобновили работу: маршруты
Фото: в Киеве общественный транспорт частично возобновляет работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ряд частных перевозчиков в Киеве возобновил работу. В столице вновь заработали 11 маршрутов общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
С 7 апреля в Киеве возобновили работу маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.
Кроме того, в столице будет увеличиваться количество единиц техники как на названых маршрутах, так и на общегородских маршрутах большой протяженности.
Напомним, метрополитен в столице тоже начал возобновлять работу. В частности, 7 апреля подземка работает в режиме перевозок.
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