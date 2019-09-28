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У Південній Кореї вибухнуло вантажне судно, є постраждалі

Новини » В світі    28.09.2019 - 10:35
У Південній Кореї вибухнуло вантажне судно, є постраждалі
Фото: вибух на вантажному судні в Південній Кореї (en.yna.co.kr)

На судні спалахнула пожежа

Південній Кореї в результаті пожежі стався вибух на вантажному судні, де знаходилися 25 моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.

Зазначається, що ситуація сталася в портовому місті Ульсан на південно-сході країни в 400 кілометрах від Сеула. Судно використовувалося для перевезення нафтопродуктів з Кайманових островів.

Дев'ять моряків отримали опіки поранення. У загальній складності на судні були 25 людей, всі іноземні громадяни. Всі були врятовані, згідно з повідомленням місцевої влади

Також повідомляється, що вогонь швидко поширився на інше вантажне судно поруч, яке було пришвартовано поруч. На борту перебувала 21 член екіпажу, але вони також були врятовані.

Причини вибуху ще уточнюються корейської береговою охороною.

Нагадаємо, 26 вересня в норвезькому порту Тромсе затонув російський риболовецький траулер "Бухта Наїзник" після того, як на ньому виникла пожежа. 29 членів екіпажу траулера були евакуйовані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 вересня в Херсоні на судноремонтному заводі ім.Комінтерна на одному з суден виникла пожежа. Рятувальники гасили вогонь більше трьох годин. До операції були залучені 6 спецмашин та 30 рятувальників.

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