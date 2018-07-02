В Южной Корее из-за тайфуна отменили десятки авиарейсов, есть жертвы

Из-за тайфуна погиб один человек, еще один пропал без вести

В Южной Корее из-за тайфуна "Прапирун" погиб один человек, еще один пропал без вести, также пришлось отменить более 30 авиарейсов. Об этом сообщает The Korea Herald.

Сообщается, что сейчас власти страны подтвердили гибель 53-летней женщины, которую поразила молния во время работы на ферме. Еще одну 73-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.

Кроме того, из-за тайфуна были отменены 33 авиарейса в восьми аэропортах Южной Кореи. Также в 16 национальных парках закрыли более 400 туристических маршрутов и отменены около 25 паромных перевозок.

Из-за непогоды в стране затопленным оказалось 61 здание.

Напомним, на Кубе из-за шторма "Альберто" эвакуированы более пяти тысяч человек.