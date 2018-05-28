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На Кубе из-за шторма эвакуировали более 5 тыс. человек

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 05:36
Фото: шторм (twitter.com/metoffice)
Фото: шторм (twitter.com/metoffice)

В выходные на Кубу обрушились мощные ливни

На Кубе из-за шторма "Альберто" эвакуированы более пяти тысяч человек. Об этом сообщает кубинское телевидение

Как сообщается, в выходные на Кубу, в особенности на западную и центральную части страны, обрушились мощные ливни. Это вызвало резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах и привело к подтоплению низменных районов в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Матансас, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус.

Вместе с тем, данные о жертвах и разрушениях не поступали. Сильные дожди будут идти на острове еще как минимум сутки.

По последним оценкам американского Национального центра по наблюдению за ураганами, "Альберто" находится примерно в 200 километрах к западу от побережья штата Флорида.

Напомним, ранее сообщалось, что ураган "Ирма" ударил по Кубе сильным ветром и дождем после того, как опустошил несколько Карибских островов.

Непогода принесла обильные осадки, что привело к затоплению рыбацкой деревушке Кайбариен. В некоторых районах Кубы отсутствует электричество, есть проблемы со связью. Тысячи людей эвакуировали, однако многие остались, чтобы переждать шторм на месте.

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Теги публикации: эвакуация, Куба, шторм  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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