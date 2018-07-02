У Південній Кореї через тайфун скасували десятки авіарейсів, є жертви

Через тайфун загинула одна людина, ще одна людина зникла безвісти

У Південній Кореї через тайфун "Прапірун" загинула одна людина, ще одна людина зникла безвісти, також довелося скасувати понад 30 авіарейсів. Про це повідомляє The Korea Herald.

Повідомляється, що зараз влада країни підтвердила загибель 53-річної жінки, яку вразила блискавка під час роботи на фермі. Ще одну 73-річну жінку з травмами доставили до лікарні.

Крім того, через тайфун були скасовані 33 авіарейса в восьми аеропортах Південної Кореї. Також в 16 національних парках закрили понад 400 туристичних маршрутів і скасовано близько 25 поромних перевезень.

Через негоду в країні затопленою виявилась 61 будівля.

Нагадаємо, на Кубі через шторм "Альберто" евакуйовані понад п'ять тисяч осіб.