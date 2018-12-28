В Южной Корее взломали базу с данными беженцев из КНДР

Иллюстративное фото (flickr.com)

Хакеры похитили личные данные около тысячи перебежчиков из КНДР

В Южной Корее произошла крупнейшая утечка данных около тысячи перебежчиков из Северной Кореи (КНДР), власти заявляют о кибератаке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По данным Министерства объединения Кореи, в центре переселения "Хан" в провинции Северный Кенсан один из компьютеров был заражен вирусом, с помощью которого хакеры похитили данные 997 беженцев из КНДР.

"На этом компьютере был файл, содержащий личную информацию северокорейских перебежчиков. Было подтверждено, что произошла утечка данных", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что эта утечка стала крупнейшим инцидентом подобного рода. Беженцев уведомили о происшедшем, власти Южной Кореи расследуют кибератаку.

Отметим, всего в стране находится 25 таких центров для перебежчиков из КНДР.

Напомним, на этой неделе состоялось объединение железных дорог Северной и Южной Корей.

До этого стороны начали демонтаж постов, которые находятся на укрепленной границе между двумя странами.