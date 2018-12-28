У Південній Кореї зламали базу з даними біженців з КНДР

Хакери викрали особисті дані близько тисячі перебіжчиків з КНДР
У Південній Кореї стався найбільший витік даних близько тисячі перебіжчиків з Північної Кореї (КНДР), влада заявляє про кібератаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
За даними Міністерства об'єднання Кореї, в центрі переселення "Хан" в провінції Північний Кенсан один з комп'ютерів було заражено вірусом, з допомогою якого хакери викрали дані 997 біженців з КНДР.
"На цьому комп'ютері був файл, що містить особисту інформацію північнокорейських перебіжчиків. Було підтверджено, що стався витік даних", - йдеться в повідомленні відомства.
Також повідомляється, що цей витік став найбільшим інцидентом подібного роду. Біженців повідомили про інцидент, влада Південної Кореї розслідує кібератаку.
Зазначимо, всього в країні перебуває 25 таких центрів для перебіжчиків з КНДР.
Нагадаємо, на цьому тижні відбулося об'єднання залізниць Північної і Південної Корей.
До цього сторони почали демонтаж постів, які знаходяться на укріпленому кордоні між двома країнами.