У Південній Кореї зламали базу з даними біженців з КНДР

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Хакери викрали особисті дані близько тисячі перебіжчиків з КНДР

У Південній Кореї стався найбільший витік даних близько тисячі перебіжчиків з Північної Кореї (КНДР), влада заявляє про кібератаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За даними Міністерства об'єднання Кореї, в центрі переселення "Хан" в провінції Північний Кенсан один з комп'ютерів було заражено вірусом, з допомогою якого хакери викрали дані 997 біженців з КНДР.

"На цьому комп'ютері був файл, що містить особисту інформацію північнокорейських перебіжчиків. Було підтверджено, що стався витік даних", - йдеться в повідомленні відомства.

Також повідомляється, що цей витік став найбільшим інцидентом подібного роду. Біженців повідомили про інцидент, влада Південної Кореї розслідує кібератаку.

Зазначимо, всього в країні перебуває 25 таких центрів для перебіжчиків з КНДР.

Нагадаємо, на цьому тижні відбулося об'єднання залізниць Північної і Південної Корей.

До цього сторони почали демонтаж постів, які знаходяться на укріпленому кордоні між двома країнами.

