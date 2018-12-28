ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Південній Кореї зламали базу з даними біженців з КНДР

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 08:47
У Південній Кореї зламали базу з даними біженців з КНДР
Ілюстративне фото (flickr.com)

Хакери викрали особисті дані близько тисячі перебіжчиків з КНДР

У Південній Кореї стався найбільший витік даних близько тисячі перебіжчиків з Північної Кореї (КНДР), влада заявляє про кібератаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За даними Міністерства об'єднання Кореї, в центрі переселення "Хан" в провінції Північний Кенсан один з комп'ютерів було заражено вірусом, з допомогою якого хакери викрали дані 997 біженців з КНДР.

"На цьому комп'ютері був файл, що містить особисту інформацію північнокорейських перебіжчиків. Було підтверджено, що стався витік даних", - йдеться в повідомленні відомства.

Також повідомляється, що цей витік став найбільшим інцидентом подібного роду. Біженців повідомили про інцидент, влада Південної Кореї розслідує кібератаку.

Зазначимо, всього в країні перебуває 25 таких центрів для перебіжчиків з КНДР.

Нагадаємо, на цьому тижні відбулося об'єднання залізниць Північної і Південної Корей.

До цього сторони почали демонтаж постів, які знаходяться на укріпленому кордоні між двома країнами.
 

 

Суд у США зобов'язав КНДР виплатити родині загиблого студента компенсацію
Новини України КНДРЮжная Кореяхакери
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся