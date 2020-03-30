ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из Южной Кореи прибыл самолет с тестами для выявления коронавируса

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 17:17
Из Южной Кореи прибыл самолет с тестами для выявления коронавируса
Фото: груз из Южной Кореи (t.me/OP_UA)

В Украину доставили еще 100 тысяч ПЦР-тестов

Сегодня, 30 марта, для борьбы с коронавирусом в Украине прибыл самолет с ПЦР-тестами. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Сообщается, что из южнокорейского Сеула в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Груз доставлен по инициативе Офиса президента.

Напомним, вчера Украину прибыл второй рейс с медицинским инвентарем из Китая. На борту были 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты. Средства передадут врачам, правоохранителям и военным.

Отметим, по последним данным, на 30 марта в стране насчитывается 480 зараженных COVID-19. Кроме того, за сегодня появилось три сообщения о летальных случаях - два в Киевской области и один в Черновицкой. Общее количество летальных случаев увеличилось до 11. Двое жителей Киева полностью вылечились и уже выписались из больницы. Всего в столице подтверждено 102 случая заражения. Киев продолжает лидировать по заболеваемости, далее идет Черновицкая область.

Еще один лоукостер прекратил полеты из-за коронавируса Грузия вводит комендантский час из-за коронавируса
Новости Украины тестыЮжная КореяКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь