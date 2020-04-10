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У Південній Кореї майже сотня людей повторно заразилися коронавірусом

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 16:12
У Південній Кореї майже сотня людей повторно заразилися коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr)

На думку експертів, мова йде не про повторне інфікування, а реактивацію вірусу

В Південній Кореї понад 90 осіб, які повністю одужали від коронавірусу, знову отримали позитивний результат на COVID-19. Про це повідомляє Yonhap.

Корейський центр по контролю і профілактиці захворювань (KCDC) повідомив, що в цілому у 91 людини тест на коронавірус дав позитивний результат після того, як вони завершили своє перебування на карантині.

Генеральний директор KCDC Чон Ин Кен заявив, що в цей час проводиться тестування на наявність вірусів в таких випадках.

На думку експертів, ймовірно, мова йде не про повторне інфікування, а реактивацію вірусу. Адже він може залишатися латентним в певних клітинах і повторно "атакувати" органи дихання людини.

Нагадаємо, 30 березня з Південної Кореї в Україну прибув літак зі 100 тисячами ПЛР-тестів для виявлення COVID-19.

Крім того, Південна Корея підвищила рівень небезпеки до самого високого після спалаху китайського коронавіруса нового типу в країні.

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