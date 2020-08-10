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В Южной Корее из-за сильных ливней погиб 31 человек

Автор: Андрей Козловский

Около 7 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы подтопления

В Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, по меньшей мере 31 человек погиб. Еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Yonhap.

Как сообщается, только за прошедшие выходные в городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла погибли 13 человек. Кроме того, около 7 тысяч человек в 11 городах и провинциях вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения, еще 3,4 тысячи граждан до сих пор остаются в пунктах временного размещения.

Также известно, что непогода повредила около 14 тысяч жилых и общественных зданий, а также около 4,3 тыс. мостов и участков автомобильных трасс. Сообщается о 700 оползнях. Под водой оказались примерно 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

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Синоптики прогнозируют усиление дождей, поскольку до Корейского полуострова приближается тайфун "Чанми". Ожидается, что во вторник утром он пройдет в непосредственной близости от острова Чеджудо, а потом коснется южное побережье страны.

Согласно прогнозам, на территории Южной Кореи ожидается выпадение от 80 до 250 мм осадков.

Напомним, ранее в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли шесть человек.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.

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