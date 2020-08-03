ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Наводнение в Южной Корее: шесть человек погибли и 8 попали без вести

Понедельник 03 августа 2020 08:32
Наводнение в Южной Корее: шесть человек погибли и 8 попали без вести
Фото: наводнение в Южной Корее (money.yahoo.com)
Автор: Андрей Козловский

Власти страны объявили наивысший, третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации

В Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли шесть человек. Еще 8 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Yahoo.

Как сообщается, в провинциях Кенгидо и Чхунчхон-Пукто из-за разлива рек погибли три человека, еще столько же стали жертвами оползней. Власти страны 2 августа объявили в Корее самый высокий, третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Администрация Сеула приняла решение закрыть движение по ряду шоссе и мостов из-за опасности их подтопления в результате разлива реки Ханган. Аналогичные ограничения введены в ряде других регионов.

Напомним, ранее в Южной Корее сообщили о пятерых погибших и четырех пострадавших в результате мощного урагана.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины наводнение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь