В Южной Корее разбился истребитель

Истребитель F-5E ВВС Южной Кореи разбился в 40 км к югу от Сеула. Пилот пытался катапультироваться, но погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Пилот ВВС погиб после крушения истребителя F-5E в центральной части Южной Кореи во вторник, сообщили военные. По их словам, самолет врезался в гору в Хвасоне, примерно в 40 км к югу от Сеула, в 13:46 после взлета с базы ВВС в соседнем городе Сувон", - пишет издание.

В ВВС Южной Кореи заявили, что перед катастрофой на борту истребителя загорелась сигнальная лампочка, предупреждающая о возгорании двигателя.

Пилот пытался катапультироваться, но безрезультатно.