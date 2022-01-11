У Південній Кореї розбився винищувач

Винищувач F-5E ВПС Південної Кореї розбився в 40 км на південь від Сеула. Пілот намагався катапультуватися, але загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
"Пілот ВПС загинув після краху винищувача F-5E в центральній частині Південної Кореї у вівторок, повідомили військові. За їхніми словами, літак врізався в гору в Хвасоні, приблизно в 40 км на південь від Сеула, о 13:46 після зльоту з бази ВПС в сусідньому місті Сувон", - пише видання.
У ВПС Південної Кореї заявили, що перед катастрофою на борту винищувача загорілася сигнальна лампочка, що попереджає про загоряння двигуна.
Пілот намагався катапультуватися, але безрезультатно.
Нагадаємо, військові Тайваню ведуть пошуки зниклого з радарів винищувача F-16 тайваньських ВВС. Під час навчань біля узбережжя селища Дунші в місті Цзяї винищувач F-16v раптово зник з екранів радарів, і наземні екіпажі втратили з ним зв'язок.