В Южной Корее объявили чрезвычайное положение

В Южной Корее в пятницу, 5 апреля, объявили чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Указано, что в результате масштабного лесного пожара уничтожено 200 домов, один человек погиб и 35 пострадали. В частности, правительство объявило чрезвычайное положение для пострадавших районов.

Фото: пожары в Южной Корее

"В Южной Корее в пятницу начался масштабный пожар, бушующий в лесных массивах и местах вдоль восточного побережья. Объявлена общенациональная тревога, мобилизуются все имеющиеся ресурсы для того, чтобы взять пламя под контроль", - говорится в сообщении.

Указано, что более 13 тысяч спасателей со всей страны борются с пожаром, который начался на горном курорте Гоесоне, около 160 километров к северо-востоку от Сеула.

Также сообщается, что по меньшей мере несколько тысяч человек остались без крыши над головой.

По состоянию на 11:00 по местному времени, огонь сжег 525 гектаров леса и уничтожил более 200 зданий.

Напомним, в начале апреля в горах провинции Сычуань (Китай) произошел масштабный пожар, во время тушения которого погибли не менее 26 пожарных. Также из-за пожара пропали без вести около 30 человек. В ликвидации огня принимают участие около 700 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте на севере Пиренейского полуострова в Испании вспыхнуло около ста лесных пожаров.