В лесном пожаре в Китае погибли 26 пожарных

Фото: пожар в Китае (twitter.com PDChina)

В ликвидации огня принимают участие около 700 человек

В горах провинции Сычуань (Китай) произошел масштабный пожар, во время тушения которого погибли не менее 26 пожарных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CGTN.

Также из-за пожара пропали без вести около 30 человек. В ликвидации огня принимают участие около 700 человек.

Фото: пожар в Китае (twitter.com PDChina)

#LATEST: 27 firefighters and 3 locals have been confirmed died while battling a forest fire in southwest China's Sichuan Province, authorities said Monday pic.twitter.com/ufjPdzUWjB — People's Daily, China (@PDChina) April 1, 2019

Кроме того, еще с одним крупным лесным пожаром борются в китайской провинции Шаньси. Пожар тушат 13 вертолетов и самолетов. Из опасных районов эвакуированы более 9 тысяч местных жителей.

Напомним, 21 марта на заводе по производству пестицидов в городе Яньчен (Китай) произошел мощный взрыв, в результате которого погибли шесть человек и 30 человек пострадали.

Также РБК-Украина сообщало, что в Баку 26 марта произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". Пожар начался в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания.

Отметим, в Перу в результате пожара в автобусе погибли не менее 20 человек, еще несколько пассажиров пострадали.