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В лесном пожаре в Китае погибли 26 пожарных

Новости » Происшествия    01.04.2019 - 15:49
В лесном пожаре в Китае погибли 26 пожарных
Фото: пожар в Китае (twitter.com PDChina)

В ликвидации огня принимают участие около 700 человек

В горах провинции Сычуань (Китай) произошел масштабный пожар, во время тушения которого погибли не менее 26 пожарных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CGTN

Также из-за пожара пропали без вести около 30 человек.  В ликвидации огня принимают участие около 700 человек.

 

Фото: пожар в Китае (twitter.com PDChina)

 

Кроме того, еще с одним крупным лесным пожаром борются в китайской провинции Шаньси. Пожар тушат 13 вертолетов и самолетов. Из опасных районов эвакуированы более 9 тысяч местных жителей.

Напомним, 21 марта на заводе по производству пестицидов в городе Яньчен (Китай) произошел мощный взрыв, в результате которого погибли шесть человек и 30 человек пострадали.  

Также РБК-Украина сообщало, что в Баку 26 марта произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". Пожар начался в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания.

Отметим, в Перу в результате пожара в автобусе погибли не менее 20 человек, еще несколько пассажиров пострадали.

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