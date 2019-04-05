У Південній Кореї оголосили надзвичайний стан

У Південній Кореї у п'ятницю, 5 квітня, оголосили надзвичайний стан через масштабну лісову пожежу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Вказано, що внаслідок масштабної лісової пожежі знищено 200 будинків, одна людина загинула та 35 осіб постраждали. Зокрема, уряд оголосив надзвичайний стан для потерпілих районів.

Фото: пожежі у Південній Кореї

"У Південній Кореї у п'ятницю почалася масштабна пожежа, що вирує у лісових масивах та містах уздовж східного узбережжя. Оголошено загальнонаціональну тривогу, мобілізуються всі наявні ресурси для того, щоб взяти полум’я під контроль", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що понад 13 тисяч рятувальників з усієї країни борються з пожежею, що розпочалася на гірському курорті Гоесоне, близько 160 кілометрів на північний схід від Сеула.

Також повідомляється, що щонайменше декілька тисяч людей залишилися без даху над головою.

Станом на 11:00 за місцевим часом, вогонь спалив 525 гектарів лісу та знищив понад 200 будівель.

Нагадаємо, на початку квітня у горах провінції Сичуань (Китай) сталася масштабна пожежа, під час гасіння якої загинули не менше 26 пожежних. Також через пожежу пропали безвісти близько 30 осіб. У ліквідації вогню беруть участь близько 700 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні на півночі Піренейського півострова в Іспанії спалахнуло близько ста лісових пожеж.