UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Южной Корее обнаружили следы выстрелов РСЗО с территории КНДР

Фото: военные КНДР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военные Южной Кореи заявили о том, что обнаружили траектории выстрелов, которые совершила Северная Корея из РСЗО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате инцидента в Южной Корее были усилены наблюдение и уровень тревоги.

Отмечается, что КНДР часто проводит испытательные пуски РСЗО во время военных учений, а за последние годы разработала и более крупные версии снарядов.

В этом же году КНДР проводила испытательные пуски ряда ракет, начиная от крупнейшей межконтинентальной баллистической ракеты и заканчивая малыми БРСД. Все они запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Южная Корея, со своей стороны, разрабатывает систему перехвата снарядов стоимостью 2,6 млрд долларов, которая несколько похожа на израильскую систему "Железный купол".

США разместили в Южной Корее около 28,5 тысячи военных, которые тренируются вместе с южнокорейскими войсками, чтобы противостоять Северной Корее в случае конфликта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще месяц назад Северная Корея уже делала выстрелы предположительно из реактивной системы залпового огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРЮжная КореяСеверная Корея