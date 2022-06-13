ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Южная Корея сообщила о новых испытаниях КНДР

Новина українською →
Сеул, Понедельник 13 июня 2022 05:54
Южная Корея сообщила о новых испытаниях КНДР Фото: Южная Корея сообщила о новых испытаниях КНДР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Северная Корея произвела выстрелы, предположительно, из реактивной системы залпового огня. Южнокорейские военные затруднились назвать число запущенных ракет и дальность их полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заметил представитель президентской администрации в Сеуле, Северная Корея не всегда незамедлительно сообщает об испытаниях систем реактивной артиллерии, снаряды которой летают на низкой высоте и на небольшое расстояние.

В то же время официальные лица в Южной Корее ранее выразили озабоченность возможной модернизацией подобных систем оружия в КНДР, поскольку они представляют опасность для крупных городских агломераций в Южной Корее, расположенных всего в 40-50 километрах от границы.

Нынешнее предполагаемое испытание РСЗО стало последним в череде тестов оружия Северной Кореей в этом году. Эксперты усматривают в них попытку Пхеньяна оказать давление на США и Южную Корею, чтобы добиться ослабления международных санкций и других уступок.

Напомним, в мае КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной. Визит президента США Джо Байдена завершился накануне.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает