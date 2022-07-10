В Южной Корее обнаружили следы выстрелов РСЗО с территории КНДР

Военные Южной Кореи заявили о том, что обнаружили траектории выстрелов, которые совершила Северная Корея из РСЗО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В результате инцидента в Южной Корее были усилены наблюдение и уровень тревоги.

Отмечается, что КНДР часто проводит испытательные пуски РСЗО во время военных учений, а за последние годы разработала и более крупные версии снарядов.

В этом же году КНДР проводила испытательные пуски ряда ракет, начиная от крупнейшей межконтинентальной баллистической ракеты и заканчивая малыми БРСД. Все они запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Южная Корея, со своей стороны, разрабатывает систему перехвата снарядов стоимостью 2,6 млрд долларов, которая несколько похожа на израильскую систему "Железный купол".

США разместили в Южной Корее около 28,5 тысячи военных, которые тренируются вместе с южнокорейскими войсками, чтобы противостоять Северной Корее в случае конфликта.