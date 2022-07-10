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В Південній Кореї виявили сліди пострілів РСЗВ з території КНДР

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Неділя 10 липня 2022 19:03
В Південній Кореї виявили сліди пострілів РСЗВ з території КНДР Фото: військові КНДР (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Військові Південної Кореї заявили про те, що виявили траєкторії пострілів, які здійснила Північна Корея з РСЗВ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Внаслідок інциденту в Південній Кореї було посилено спостереження й рівень тривоги.

Зазначається, що КНДР часто проводить випробувальні пуски РСЗВ під час військових навчань, а за останні роки розробила й більші версії снарядів.

Цього ж року КНДР проводила випробувальні пуски низки ракет, починаючи від найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети та закінчуючи малими БРСД. Усі вони заборонені резолюціями Ради безпеки ООН.

Південна Корея, зі свого боку, розробляє систему перехоплення снарядів вартістю 2,6 млрд доларів, яка дещо схожа на ізраїльську систему "Залізний купол".

США розмістили у Південній Кореї близько 28,5 тисячі військових, які тренуються разом із південнокорейськими військами, аби протистояти Північній Кореї у разі конфлікту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще місяць тому Північна Корея вже робила постріли імовірно з реактивної системи залпового вогню.

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