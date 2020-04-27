В Южной Корее утверждают, что Ким Чен Ын жив и здоров

Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Лидер КНДР находится в районе Вонсан

Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ын заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жив и здоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Власти Южной Кореи опровергают слухи о смерти севернокорейского лидера.

"Наша позиция правительства является твердой. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсан с 13 апреля. Подозрительных движений пока не обнаружено", - заявили в Южной Корее.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро, по данным северокорейских государственных СМИ.

Ранее сообщалось, что по данным американской разведки, Ким Чен Ын "находится в серьезной опасности после операции". Другой американский чиновник сказал CNN в понедельник, что опасения по поводу здоровья Ким заслуживают доверия, но их тяжесть трудно оценить.

Напомним, по информации СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции не сердце, которую недавно перенес.

РБК-Украина писало, что днем ранее государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. В сообщении радиостанции говорилось о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен". В какой форме была передана благодарность, не уточняется.