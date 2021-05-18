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В Южной Каролине разрешили расстреливать приговоренных к смертной казни

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США, Вторник 18 мая 2021 23:07
В Южной Каролине разрешили расстреливать приговоренных к смертной казни Фото: осужденные могут выбирать способ казни (flickr.com/steve_stambaugh)
Автор: Даша Харченко

В Южной Каролине, США, разрешили расстреливать приговоренных к смертной казни. Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Генри Макмастер.

Об этом сообщает CNN.

Так, Южная Каролина стала четвертым штатом США, после Оклахомы, Миссисипи и Юта, где теперь разрешен расстрел осужденных.

Законопроект позволяет приговоренным к смертной казни выбирать способ казни: электрический стул или расстрел, если смертельная инъекция недоступна. После оглашения приговора заключенные будут иметь 14 дней для принятия решения.

Отмечается, что получить специальное медсредство для казни с помощью инъекции добыть достаточно сложно, а осужденные чаще всего выбирали именно этот метод исполнения наказания, поэтому казни в штате Южная Каролина не осуществляли с 2011 года.

В то же время согласно новому закону штата Южная Каролина, смертельная инъекция является основным методом исполнения смертной казни, но если она недоступна, тогда способом исполнения смертного приговора должен быть электрический ток, если осужденный не изберет смерть через расстрел.

РБК-Украина писало, что по меньшей мере 483 человека казнили в 2020 году по всему миру. Однако эти данные не учитывают количество казней в странах, которые классифицируют такую информацию как государственную тайну или же ограничивают ее.

Напомним, в конце марта 2020 американский штат Вирджиния полностью отменил смертную казнь. До этого она была вторым штатом в США по числу приведенных в исполнение смертных приговоров.

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