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Самый низкий показатель за десятилетие: в 2020 году казнили почти полтысячи людей

Новина українською → Мир, Среда 21 апреля 2021 11:56
Самый низкий показатель за десятилетие: в 2020 году казнили почти полтысячи людей Фото: в 2020 году казнили почти полтысячи людей (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

По меньшей мере 483 человека были казнены в 2020 году по всему миру. Однако эти данные не учитывают количество казней в странах, которые классифицируют такую ​​информацию как государственную тайну или ограничивают ее.

Об этом свидетельствует отчет Amnesty International.

Правозащитники подчеркивают, что это самое низкое количество казней, зафиксированное Amnesty International по крайней мере за последнее десятилетие. По сравнению с позапрошлым годом количество снизилось на 26% и на 70% по сравнению с максимальным пиком 2015 года, когда было зафиксировано 1634 смертные казни.

В прошлом году 18 стран принялись за исполнение смертных приговоров.

Указано, что количество зарегистрированных казней в Саудовской Аравии сократилась на 85%, а в Ираке - более чем вдвое (при 100 в течение 2019 до 45 в течение 2020 года).

Не было казней в таких странах, которые еще в 2019 году проводили их: Бахрейн, Беларусь, Япония, Пакистан, Сингапур и Судан.

Администрация Трампа возобновила федеральные казни после 17-летнего перерыва и менее чем за полгода в США казнили 10 человек. Индия, Оман, Катар и Тайвань также возобновили казни.

В Индонезии зарегистрированные смертные приговоры в 2020 году (117) увеличились на 46% по сравнению с 2019-м (80). А Замбия вынесла 119 смертных приговоров в 2020 году, что на 18 больше, чем в 2019-м.

Согласно отчету, Китай классифицирует общее количество казней и смертных приговоров как государственную тайну и препятствует независимому контролю. Поэтому данные правозащитников не включают казни в этой стране. Считается, что Китай ежегодно казнит тысячи людей.

Указано, что на долю Ирана, Египта, Ирака и Саудовской Аравии пришлось 88% всех известных казней в течение 2020-го:

  • Иран (246+ казней),
  • Египет (107+ казней),
  • Ирак (45+ казней),
  • Саудовская Аравия (27 казней).

Отмечается, что количество смертных приговоров уменьшилось на 36% по сравнению с 2019 годом.

"Amnesty International зафиксировала снижение количества приговоров в 30 странах из 54-х, где, как известно, были вынесены смертные приговоры. Видимо, в ряде случаев они были связаны с задержками и отсрочками судебных разбирательств, введенных в ответ на пандемию", - проинформировали в организации.

Напомним, в начале января Казахстан отменил смертную казнь. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответсвующий закон.

Как писало РБК-Украина, в конце марта 2020 года американский штат Вирджиния полностью отменил смертную казнь. До этого она была вторым штатом в США по числу приведенных в исполнение смертных приговоров.

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