Самый низкий показатель за десятилетие: в 2020 году казнили почти полтысячи людей

По меньшей мере 483 человека были казнены в 2020 году по всему миру. Однако эти данные не учитывают количество казней в странах, которые классифицируют такую ​​информацию как государственную тайну или ограничивают ее.

Правозащитники подчеркивают, что это самое низкое количество казней, зафиксированное Amnesty International по крайней мере за последнее десятилетие. По сравнению с позапрошлым годом количество снизилось на 26% и на 70% по сравнению с максимальным пиком 2015 года, когда было зафиксировано 1634 смертные казни.

В прошлом году 18 стран принялись за исполнение смертных приговоров.

Указано, что количество зарегистрированных казней в Саудовской Аравии сократилась на 85%, а в Ираке - более чем вдвое (при 100 в течение 2019 до 45 в течение 2020 года).

Не было казней в таких странах, которые еще в 2019 году проводили их: Бахрейн, Беларусь, Япония, Пакистан, Сингапур и Судан.

Администрация Трампа возобновила федеральные казни после 17-летнего перерыва и менее чем за полгода в США казнили 10 человек. Индия, Оман, Катар и Тайвань также возобновили казни.

В Индонезии зарегистрированные смертные приговоры в 2020 году (117) увеличились на 46% по сравнению с 2019-м (80). А Замбия вынесла 119 смертных приговоров в 2020 году, что на 18 больше, чем в 2019-м.

Согласно отчету, Китай классифицирует общее количество казней и смертных приговоров как государственную тайну и препятствует независимому контролю. Поэтому данные правозащитников не включают казни в этой стране. Считается, что Китай ежегодно казнит тысячи людей.

Указано, что на долю Ирана, Египта, Ирака и Саудовской Аравии пришлось 88% всех известных казней в течение 2020-го:

Иран (246+ казней),

Египет (107+ казней),

Ирак (45+ казней),

Саудовская Аравия (27 казней).

Отмечается, что количество смертных приговоров уменьшилось на 36% по сравнению с 2019 годом.

"Amnesty International зафиксировала снижение количества приговоров в 30 странах из 54-х, где, как известно, были вынесены смертные приговоры. Видимо, в ряде случаев они были связаны с задержками и отсрочками судебных разбирательств, введенных в ответ на пандемию", - проинформировали в организации.