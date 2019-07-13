ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Південній Азії з-за проливних дощів загинули десятки людей

Новини » Надзвичайні події    13.07.2019 - 20:49
У Південній Азії з-за проливних дощів загинули десятки людей
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Сильні дощі спровокували повені і зсуви

В країнах Південної Азії десятки людей загинули через сильні мусонні дощі, що спровокували сильні повені і зсуви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в суботу, 13 липня, особливо сильно постраждали регіони Непалу, Бангладеш і північно-східної Індії. У найближчі дні очікуються сильні дощі. У Непалі загинули не менше 27 осіб, у Бангладеш щонайменше 16, в індійському штаті Ассам - не менше 6.

Крім того, десятки людей вважаються зниклими без вести, тисячі людей були змушені покинути свої будинки і шукати притулок в безпечних регіонах. Крім того, в Індії постраждав національний парк Казіранга, об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Значна частина парку відноситься до басейну ріки Брахмапутри, рівень води в якій у минулі дні постійно підвищувався.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у районах, охоплених повінню в північно-східному індійському штаті Ассам, вже опинилися щонайменше 63 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що в Японії з-за сильних дощів влади оголосили евакуацію для більш мільйона чоловік.

Синоптик попередила про дощі з грозами у п'ятницю Завтра в Україні різко погіршиться погода
Новини України дождиАзия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся