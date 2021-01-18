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Над Южно-Украинской АЭС летал беспилотник. Пришлось задействовать Нацгвардию

Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 16 января, над санитарно-защитной зоной Южно-Украинской АЭС заметили полет беспилотного летательного аппарата. Чтобы прекратить движение беспилотника, пришлось поднимать бойцов Нацгвардии, которые охраняют АЭС.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Военнослужащие Нацгвардии прекратили несанкционированный пролет над атомной электростанцией, а также задержали оператора беспилотника. Задержанных было несколько, они оказались блогерами.

Зачем задержанные совершали полет над АЭС, в министерстве не рассказали.

О нарушении военнослужащие проинформировали полицию и СБУ. Блогеров также передали спецслужбе.

Напомним, в декабре на Ровенской АЭС произошло автоматическое отключение одного из энергоблоков. О причинах отключения не сообщалось.

Также РБК-Украина писало, что в декабре произошла авария на АЭС в Финляндии. Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии рассказало о причине аварийной ситуации.

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