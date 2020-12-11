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Авария на АЭС в Финляндии: названа причина инцидента

Олкилуото, Пятница 11 декабря 2020 20:01
Авария на АЭС в Финляндии: названа причина инцидента
Фото: АЭС в Олкилуото (commons.wikimedia.org File Olkiluoto)
Автор: Дмитрий Левицкий

Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) назвало причину аварийной ситуации на атомной электростанции в Олкилуото. STUK уже проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

Как проинформировало STUK, причиной аварийной ситуации, из-за которой произошло экстренное отключение второго энергоблока АЭС, была неисправность системы очистки воды для охлаждения реактора.

"Из-за неисправности часть фильтрующего материала попала в систему охлаждения, что привело к временному повышению уровня радиации в паропроводах", - пояснили в финском управлении.

STUK также заверило МАГАТЭ, что вчерашнее событие не несет никакой угрозы ни безопасности людей, ни окружающей среде. Уровень радиации на АЭС и вокруг нее находится на нормальном уровне.

Напомним, вчера в полдень STUK получило информацию об аварийной ситуации на АЭС в Олкилуото. В результате аварии экстренно отключился второй энергоблок. Показатели радиации были в норме.

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