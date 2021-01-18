ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Над Южно-Украинской АЭС летал беспилотник. Пришлось задействовать Нацгвардию

Южноукраинск, Понедельник 18 января 2021 17:02
Над Южно-Украинской АЭС летал беспилотник. Пришлось задействовать Нацгвардию
Фото: беспилотник-нарушитель (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 16 января, над санитарно-защитной зоной Южно-Украинской АЭС заметили полет беспилотного летательного аппарата. Чтобы прекратить движение беспилотника, пришлось поднимать бойцов Нацгвардии, которые охраняют АЭС.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Военнослужащие Нацгвардии прекратили несанкционированный пролет над атомной электростанцией, а также задержали оператора беспилотника. Задержанных было несколько, они оказались блогерами.

Зачем задержанные совершали полет над АЭС, в министерстве не рассказали.

О нарушении военнослужащие проинформировали полицию и СБУ. Блогеров также передали спецслужбе.

Напомним, в декабре на Ровенской АЭС произошло автоматическое отключение одного из энергоблоков. О причинах отключения не сообщалось.

Также РБК-Украина писало, что в декабре произошла авария на АЭС в Финляндии. Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии рассказало о причине аварийной ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество НацгвардиябеспилотникАЭСНиколаевская область

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь