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Над Южно-Українською АЕС літав безпілотник. Довелося задіяти Нацгвардію

Южноукраїнськ, Понеділок 18 січня 2021 17:02
Над Южно-Українською АЕС літав безпілотник. Довелося задіяти Нацгвардію
Фото: безпілотник-порушник (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У суботу, 16 січня, над санітарно-захисною зоною Южно-Української АЕС помітили політ безпілотного літального апарата. Щоб припинити рух безпілотника, довелося підіймати бійців Нацгвардії, які охороняють АЕС.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Військовослужбовці Нацгвардії припинили несанкціонований проліт над атомною електростанцією, а також затримали оператора безпілотника. Затриманих було декілька, вони виявилися блогерами.

Навіщо затримані здійснювали політ над АЕС, в міністерстві не розповіли.

Про порушення військовослужбовці проінформували поліцію та СБУ. Блогерів також передали спецслужбі.

Нагадаємо, у грудні на Рівненській АЕС сталося автоматичне відключення одного з енергоблоків. Про причини відключення не повідомлялося.

Також РБК-Україна писало, що у грудні сталася аварія на АЕС у Фінляндії. Управління з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії розповіло про причину аварійної ситуації.

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