Южная и Северная Корея назначили переговоры для подготовки нового саммита

Стороны обсудят выполнение договоренностей предыдущего саммита и организацию нового

Южная и Северная Корея назначили переговоры по организации второго двухстороннего саммита на 13 августа. Об этом заявили в министерстве объединения Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Указано, что встреча пройдет в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. На встрече стороны обсудят выполнение договоренностей предыдущего саммита и организацию нового.

Напомним, как писало РБК-Украина, власти КНДР и Южной Кореи согласовали окончательные списки граждан двух стран, которые примут участие во встрече разделенных семей, намеченной на 20-26 августа. На встречу прибудут 93 человека из Южной Кореи и 88 человек - из Северной.

Сообщалось, что воссоединение семей пройдет в два этапа. В частности, с 20 по 22 августа жители Южной Кореи посетят своих северокорейских близких, а с 24 по 26 августа жители КНДР посетят южнокорейских родственников.

В июле сообщалось, что КНДР и Южная Корея уберут посты охраны из демилитаризованной зоны.

Отметим, что в Северной Корее заявляют о высокой вероятности проведения второго саммита лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.