Південна і Північна Корея призначили переговори для підготовки нового саміту

Сторони обговорять виконання домовленостей попереднього саміту і організацію нового

Південна і Північна Корея призначили переговори по організації другого двостороннього саміту на 13 серпня. Про це заявили в міністерстві об'єднання Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

Зазначено, що зустріч пройде в прикордонному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні. На зустрічі сторони обговорять виконання домовленостей попереднього саміту і організацію нового.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, представники влади КНДР і Південної Кореї узгодили остаточні списки громадян двох країн, які візьмуть участь у зустрічі розділених сімей, наміченій на 20-26 серпня. На зустріч прибудуть 93 людини з Південної Кореї і 88 осіб - із Північної.

Повідомлялося, що возз'єднання сімей пройде в два етапи. Зокрема, з 20 по 22 серпня жителі Південної Кореї відвідають своїх північнокорейських близьких, а з 24 по 26 серпня жителі КНДР відвідають південнокорейських родичів.

У липні повідомлялося, що КНДР і Південна Корея приберуть пости охорони з демілітаризованої зони.

Відзначимо, що в Північній Кореї заявляють про високу вірогідність проведення другого саміту лідерів КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа.