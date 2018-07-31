КНДР и Южная Корея уберут посты охраны из демилитаризованной зоны

Стороны достигли взаимопонимания по многим вопросам в сфере безопасности

КНДР (Северная Корея) и Южная Корея во вторник, 31 июля, провели всеобщую воинскую встречу в приграничной деревне Панмунджом, где обсудили меры по обеспечению выполнения воинской части своего апрельского саммита. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News Agensy.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы мы смогли создать практические меры для уменьшения военной напряженности и укрепления доверия между двумя Кореями на этой встрече", - заявил лидер Южнокорейской делегации пяти членов Корейской Народной Республики генерал-майор Ким До Гюн.

В ходе встречи было договорено, что КНДР и Южная Корея готовы в пробном режиме убрать охранные посты с демилитаризованной приграничной зоны (ДПЗ). На данный момент известно о 60 постах охраны Южной Кореи и 160 постах КНДР.

Также наблюдатели заявили о намерении проведения совместного проекта по раскопке останков воинов, которые были убиты во время Корейской войны 1950-53 годов и оставленные в ДПЗ.

Напомним, что Южная Корея и КНДР возобновили радиосвязь между военными кораблями, который был прерван в мае 2008 года.