КНДР и Южная Корея согласовали списки для встречи разделенных семей

На встречу прибудет 93 человека из Южной Кореи и 88 человек из Северной Кореи

Власти Северной Кореи (КНДР) и Южной Кореи согласовали окончательные списки граждан двух стран, которые примут участие во встрече разделенных семей, намеченной на 20-26 августа. Об этом сообщает Уonhapnews.

Согласно спискам, на встречу прибудет 93 человека из Южной Кореи и 88 человек из Северной Кореи.

Сообщается, что воссоединение семей пройдет в два этапа. Сначала, с 20 по 22 августа жители Южной Кореи посетят своих северокорейских близких, а с 24 по 26 августа жители КНДР посетят южнокорейских родственников.

Издание сообщает, что большинство участников находятся в возрасте от 80 лет и старше.

Напомним, КНДР и Южная Корея во вторник, 31 июля, провели всеобщую воинскую встречу в приграничной деревне Панмунджом, где обсудили меры по обеспечению выполнения воинской части своего апрельского саммита.