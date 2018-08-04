КНДР и Южная Корея согласовали списки для встречи разделенных семей

Новости Политика 04.08.2018 - 20:29
Иллюстративное фото (history.libraries.wsu.edu)
Иллюстративное фото (history.libraries.wsu.edu)

На встречу прибудет 93 человека из Южной Кореи и 88 человек из Северной Кореи

Власти Северной Кореи (КНДР) и Южной Кореи согласовали окончательные списки граждан двух стран, которые примут участие во встрече разделенных семей, намеченной на 20-26 августа. Об этом сообщает Уonhapnews.

Согласно спискам, на встречу прибудет 93 человека из Южной Кореи и 88 человек из Северной Кореи.

Сообщается, что воссоединение семей пройдет в два этапа. Сначала, с 20 по 22 августа жители Южной Кореи посетят своих северокорейских близких, а с 24 по 26 августа жители КНДР посетят южнокорейских родственников.

Издание сообщает, что большинство участников находятся в возрасте от 80 лет и старше.

Напомним, КНДР и Южная Корея во вторник, 31 июля, провели всеобщую воинскую встречу в приграничной деревне Панмунджом, где обсудили меры по обеспечению выполнения воинской части своего апрельского саммита.

Ким Чен Ын сам установит сроки денуклеаризации КНДР, - Помпео В КНДР создали группу по развитию диалога с Японией, - Kyodo
Теги:  Южная Корея,  Северная Корея  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС